Mardin'de tır kaza yaptı, sürücü yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Uluslararası İpekyolu'nda seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 GG 110 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sürücü, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN