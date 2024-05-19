Mardin'de silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada M.O. isimli şahıs yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.O., olay yerinde ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN