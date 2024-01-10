Mardin'de bir binada çıkan yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir binanın 11'inci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, daire kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 13 Mart Mahallesi'nde bulunan 15 katlı bir sitenin 11. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri kendilerini dışarıya atarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, daire kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MARDİN