Nusaybin'de PKK tarafından katledilen şehitler için anma töreni düzenlendi

Mardin'in Nusaybin ilçesi Açıkyol Mahallesinde 37 yıl önce bölücü terör örgütü Pkk'lılar tarafından katledilen 6'sı çocuk 8 kişi için anma töreni yapıldı.

Bölücü terör örgütü Pkk, 7 Mart 1987 Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Açıkyol Mahallesinde 37 yıl önce 6'sı çocuk 8 kişiyi şehit etti. Şehitler, Açıkyol Mahallesinde bulunan şehitlikte düzenlenen törenle anıldı. Törende, Kur'an-ı Kerim, mevlid ve dua okunduktan sonra konuşma yapan Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı, "Bugün 1987 yılında hain terör örgütü tarafından şehit edilen vatan evlatlarının aziz hatırasını anmak için bir araya geldik. Dualar edip hatimler indirdik. Öyle bir terör örgütü ile mücadele ediyoruz ki yıllar önce 1987 yılında 6'sı çocuk olmak üzere 8 vatandaşımız katledildi. Kundakta bebek olan var, oyuncakla oyun oynaması gereken çocuklar var. Çocuk, kadın, erkek fark etmeksizin bölge insanımıza zulüm etmek suretiyle PKK terör örgütü tarafından şehit dediler. Öyle korkak bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz ki kundaktaki bebekten bile korkacak bir terör örgütünden bahsediyoruz. Ama şehitlerimizin aziz hatırasını biz yaşatıyoruz. Şehit ailelerimiz müsterih olsunlar. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı bundan sonra da Allah'ın iznine kalmayacak. Devlet olarak son terörist etkisiz hale getirilene kadar hem yurt içinde hem sınır ötesinde ülkemizi mukaddes değerlerimizi tehdit eden ve o tehdit nereden gelirse gelsin büyük bir kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir. Allah'ın izniyle Nusaybin'imiz geleceğe emin adımlarla koşuyor. Her gün güzellikleri huzuru, barışı koşuyoruz. Nusaybin'de huzurun barışın, kardeşliğin karşısında kim varsa devlet doğrudan doğruya o odakların daima karşısındadır. Şehitlerimizi anıyoruz, bunların her biri hem bölge insanımıza hem ülkemize ibretlik olaylardır. Bizler devlet, millet kaynaşmasıyla vatanımızı böldürmeyeceğiz, bayrağımızı indirmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sadece PKK değil bütün terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz" dedi.

Törende konuşan AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, "Bugün şehit anma programında bir araya geldik. Gönül isterdi ki daha güzel etkinliklerde buluşalım. Yine vahşetin ve terör örgütünün aziz vatandaşlarımıza karşı 1987 yılında yaptığı saldırı neticesinde 8 vatandaşımızın şehadetinin yıl dönümünde bir araya geldik. 8 şehidimizin 6 tanesinin çocuk olması bizi derinden üzüyor. 6 masum çocuktan bahsediyoruz. Kürtler adına bir hareket olarak adlandıran bu insanların Kürtleri temsil etmediğini aslında Kürtlere karşı bir mücadele verdiğini görüyoruz. Bu coğrafyada birliğin ve beraberliğin bozulması için, ayrılıkçı bir yapı ve birilerine maşalık ettiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

Programa Kaymakam Ercan Kayabaşı, Ak Parti Mardin Milletvekili Faruk Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Sabittin Keskin, İlçe Emniyet Müdürü Asım Aşkın, Hudut Tabur Komutanı Ömer Gilik, Vaiz Abdurrahim Yıldırım ve vatandaşlar katıldı. - MARDİN