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Manisa haberi | Manisa'da 1 kilo 784 gram esear yakalandı

Manisa haberi | Manisa'da 1 kilo 784 gram esear yakalandı

Manisa haberler: Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 784 gram esrar ile 123 kök Hint keneviri ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 784 gram esrar ile 123 kök Hint keneviri ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 kilo 784 gram esrar ile 123 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi emniyete götürüldü. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Sarıgöl Manisa 3. Sayfa Haberler

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