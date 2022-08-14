Manisa haberi | Manisa'da 1 kilo 784 gram esear yakalandı Manisa haberler: Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 784 gram esrar ile 123 kök Hint keneviri ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 784 gram esrar ile 123 kök Hint keneviri ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. Manisa'nın Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 kilo 784 gram esrar ile 123 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi emniyete götürüldü. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Sarıgöl Manisa 3. Sayfa Haberler

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