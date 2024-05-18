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Manisa'da FETÖ üyesi yakalandı

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FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyeliğinden hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakalandı.

Alaşehir Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Alaşehir asayiş ekiplerince ortak yapılan uygulamada, Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme (FETÖ/PDY) suçundan, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.A. (35) yakalandı. E.A. adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Alaşehir Manisa Güvenlik Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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