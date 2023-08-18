Manisa'da 25 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde hakkında 25 yıldan fazla hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde hakkında 25 yıldan fazla hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Saruhanlı ilçesinde saat 11.45 sıralarında Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlatıldı. Ekipler, 'Yağma', 'Kasten Yaralama' ve benzeri 11 ayrı suçtan hakkında 25 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan V.Z.'yi yakaladı. V.Z. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa