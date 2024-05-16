Üye Girişi
Haberler

Manavgat'ta Safari Araçlarına Denetim

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri safari araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde trafik kurallarına uymayan araç ve sürücülere idari para cezası uygulandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri safari araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde trafik kurallarına uymayan araç ve sürücülere idari para cezası uygulandı.

Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması timlerince Oymapınar Mahallesi'nde safari araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde araç sürücüleri ve yolculara ayakta yolculuk yapılmaması, seyahat esnasında emniyet kemerinin kullanılması ve trafik kurallarına uyulması konusunda gerekli uyarılar da yapıldı. Trafik kurallarına uymayan safari araç ve sürücülere ise idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Manavgat Antalya trafik Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl 6 ay hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl 6 ay hapis cezası

 Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

 Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu

Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title