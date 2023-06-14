Maltepe'de hortum böyle görüntülendi Maltepe'de öğlen saatlerinde çıkan hortum kameraya yansıdı neden oldu.

Maltepe'de hortum böyle görüntülendi

İSTANBUL - Maltepe'de öğlen saatlerinde çıkan hortum kameraya yansıdı neden oldu. Oluşan hortumun herhangi bir maddi zarar oluşturmadığı öğrenildi.

Maltepe Büyükbakkalköy'de gün içerisinde yaşanan rüzgarın ardından bir tır garajında hortum oluştu. Hayrete neden olan ve metrelerce yükselen hortum vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre devam eden hortum daha sonra etkisini kaybetti. Hortumun herhangi bir maddi zarara yol açmadığı öğrenildi.