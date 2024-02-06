Malazgirt'te tipi nedeniyle araçlar yolda kaldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde bağlı Beşçatak ile Dirimpınar köyleri arasında tipiden dolayı araçlar yolda kaldı.

Malazgirt köylerinde gece yarısı başlayan kar yağışı, kısa sürede yerini tipi ve fırtınaya bıraktı. Öğrenci servisi ile araçlar yolda kalırken, durumun bildirilmesi üzerine Karayolları 116. Şube Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi. 3 iş makinesiyle bir saatlik çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açılırken, kara saplanan araçlar ise kurtarıldı.

Yolda mahsur kalan vatandaşlar, "Allah devletimize zeval vermesin. Yolumuz kışın sürekli kapanıyor. Ekipler yoğun çaba gösteriyor. Saatlerdir tipi ve fırtına nedeniyle yoldayız. Sağ olsun Karayolları ekiplerimiz çalışıyor. Karayolları ekibi imdadımıza yetişti. Çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MUŞ