Malatya'da ev yangını

Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye tarafından söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Yazıca Mahallesi'nde yaşayan E.D (41) ikametindeki çamaşır makinesini çalıştırdığı esnada elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralanın olmadığı yangında maddi hasar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA