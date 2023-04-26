Lastik bot battı, 33 düzensiz göçmen yüzerek karayı çıktı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesi Karadere Plajı açıklarında batan bottaki 33 düzensiz göçmen kendi imkanlarıyla sahile çıktı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesi Karadere Plajı açıklarında batan bottaki 33 düzensiz göçmen kendi imkanlarıyla sahile çıktı. Sahile çıkan düzensiz göçmenler jandarma ekiplerince yakalandı.
Yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, Karadere plajı açıklarında battı. Botta bulunan 33 düzensiz göçmen kendi imkanlarıyla sahile çıkmayı başardı. Mültecileri sahilde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 33 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Ula Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi. - MUĞLA