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Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahsın hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen Ş. C. isimli şahsa yönelik başlatılan çalışmada, 3 farklı olayda madde sattığı ekiplerce tespit edilirken, kullanıcı şahıslardan 2,67 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli şahsın hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezasının olduğunun tespit edilmesi üzerine şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 12 adet sentetik ecza ile bir parça peçete kağıdına emdirilmiş bonzai ele geçirildi.

Arama yapılan evde bulunan M. M. isimli bayan yapılan adli işlem sonucu serbest bırakılırken, Ş. C. isimli şahıs ise gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Kütahya Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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