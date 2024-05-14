Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Kütahya'da jandarma tarafından durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.
Kütahya'da jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan ve uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu, Kütahya-Eskişehir Karayolu üzerinde durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada, metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Araçta bulunan ve gözaltına alınan Ş.A. ve V.G isimli 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA