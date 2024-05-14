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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Kütahya'da jandarma tarafından durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.

Kütahya'da jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan ve uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu, Kütahya-Eskişehir Karayolu üzerinde durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada, metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan Ş.A. ve V.G isimli 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik Uyuşturucu Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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