Kütahya'da Özel Araçta 3 Bin 16 Gram Kokain Ele Geçirildi

Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan özel araçta 3 bin 16 gram kokain ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda çevreyolu üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan sürücülüğünü Eren D. (47) isimli şahsın yaptığı özel araçta narkotik köpeği "Thor" ile yapılan aramada, 3 paket halinde 3 bin 16 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor. - KÜTAHYA