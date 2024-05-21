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Kütahya'da Narkotik Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 43 olayda gözaltına alınan 55 kişiden 7'si tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde son bir haftada gerçekleşen 43 olayda gözaltına alınan 55 kişiden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 Mayıs- 19 Mayıs 2024 tarihleri arasında narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde il genelinde 43 olayda gözaltına alınan 55 kişiden 7'si tutuklandı.

Yapılan çalışmalarda, 18 gram metamfetamin,139 gram esrar, 34 gram bonzai,148 adet sentetik ecza ve 25 adet ecstasy ele geçirildi.

Yılbaşından itibaren il genelinde yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticareti çerçevesinde tutuklu şahıs sayısı 84'e ulaştı.

Ayrıca farkındalık çalışmaları çerçevesinde yapılan Narkonokta ve Narkorehber faaliyetlerinde bin 288 kişiye ulaşılarak bilgilendirmeler yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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