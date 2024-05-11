Kütahya'da 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Çöp poşetinde 45 bin 71 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai ile yakalanmışlardı

KÜTAHYA - Kütahya'da İstanbul'dan getirdikleri 45 bin 71 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai ile yakalanan 2'si açık cezaevinden izinli çıkan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'dan Kütahya'ya uyuşturucu madde getirebileceği değerlendirilen A. Ö. ile Kütahya Açık Cezaevinden izinli çıkan Y.Ş. ve İ. L. isimli şahısların otogarda otobüsten inmek üzere hazırlanırken ekipleri fark edip içinde uyuşturucu madde bulunan çöp poşetini otobüsün içine gizlemeye çalıştıklarının görülmesi üzerine şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada, çöp poşeti içine konulmuş toplam 45 bin 71 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.