Kuşadası'nda 2 Kilo 75 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekipleri uyuşturucu alışverişine suçüstü yaparken, 2 kilo 75 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheliler tutuklandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekipleri uyuşturucu alışverişine suçüstü yaparken, 2 kilo 75 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Edinilen bilgiye Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından uyuşturucu alışverişine suçüstü yaptı. Yapılan operasyonda 2 kilogram 75 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan T.Z., B.S. ve E.C.P. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN