Küçükçekmece'de 20 Saattir Yaşanan Elektrik Kesintisine Tepki

Küçükçekmece'de, 20 saattir yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlar BEDAŞ'a tepki gösterdi. Sık sık elektrik kesintisi yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Arif Hikmet Sokakta dün akşam saat 19.30 sıralarında elektrik kesintisi yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren gelen ekiplerin çalışmasına rağmen sokakta elektriğin hala gelmediği görüldü. Yaklaşık 20 saattir sokakta yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle esnaf iş yapamaz hale geldi. Bazı vatandaşlar buzdolabındaki yiyecek ve içeceklerin bozulduğunu bazıları ise, elektrikli aletlerinin bozulduğunu söyledi. Mahallede sık sık elektrik kesintisini yaşadıklarını belirten esnaf ve vatandaşlar ise tepki gösterdi.

Mahalle sakini Orhan Özay, "İki gündür elektrik yok. Geliyorlar, yama yapıyorlar 3 gün sonra 5 gün sonra yine gidiyor. Arif Hikmet Sokakta her 10 günde bir elektrik kesintisi oluyor. Soruyoruz, arıyoruz ilgilenen yok. Dün bir yeri kazdılar hala bulamadılar. Şimdi başka yeri arıyorlar. Anlamıyor adamlar acemi hepsi, dün saat 19.30'dan beri elektrik yok" diye konuştu.

"Cep telefonlarımızın şarjı bitti, kimseyi de arayamıyoruz"

Yetkili bulamadıklarını belirten mahalle sakinlerinden Fikri Canik isimli vatandaş ise "Her sene her ay bu şekilde, yağmur yağsa böyle yağmasa böyle. Diyoruz ki hattı değiştirin bize, dilekçe verin diyorlar. Dilekçe veriyoruz, cevap yok. Gidiyoruz, gidiyoruz aynı şey, ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Bu sokakta oturuyoruz, şu anda her şeyimiz bozuldu. Cep telefonlarımızın şarjı bitti, kimseyi de arayamıyoruz. Yaz kış her zaman böyle oluyor" ifadelerini kullandı.

"Esnafım sabahtan beri iş yapamadım"

Sabahtan beri iş yapamadığını söyleyen elektrik eşya tamir ustası Erkan Tuncer, "Dükkan sahibiyim, elektrikler devamlı gidiyor. Kepengi elimizle açıp kapatıyoruz. Bu sorun devamlı var ve kolay kolay çözülmedi. Elektrik işiyle uğraşıyorum, şu an müşterinin tamir edilecek televizyonlar var, 5-6 müşteri var devamlı arıyor ama çözüm bulamıyoruz. Bir gün yapıyorlar, iki gündür sıkıntı devam ediyor" dedi.

"BEDAŞ'ı aradık hiçbir şekilde yardımcı olmuyorlar"

Dolaptaki ürünlerinin bozulduğunu söyleyen ve bakkal işleten Murat Poyraz ise, "20 saatten beri elektrik yok, iki haftada bir aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Her yere yazdık, BEDAŞ'ı aradık hiçbir şekilde yardımcı olmuyorlar. Hep aynı elektrik yok. Dolaptaki ürünlerimiz bozuluyor. Jeneratör alsak yetiştiremiyoruz, evlerde elektrik yok. evde yaşayanlar için sıkıntılı, esnaf için sıkıntılı kepenk açamıyoruz. Bir çözüm bulunsun artık, bunu kaç kere söyledik. Ama hiçbir ilerleme kaydedemiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL