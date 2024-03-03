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Küçükçekmece'de 19 aracın lastiğini bıçakla patlatan 3 şüpheli tutuklandı

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Küçükçekmece'de meydana gelen olayda 19 aracın lastikleri bıçakla kesilerek patlatıldı. Şüpheliler tutuklandı.

Küçükçekmece'de 19 aracın lastiğini bıçakla patlatan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelmiş, kimliği belirlenemeyen şahıslar 19 aracın lastiklerini bıçakla keserek patlatmıştı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla kimlik bilgileri tespit edilen F.A., Ş.B. ve A.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştı. "Mala zarar verme" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Küçükçekmece Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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