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KPSS'de Usulsüzlük Yapan 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda, Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün KPSS'de usulsüzlük yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2009 ve 2010 KPSS sorularını ele geçirerek örgüt üyelerine dağıttıkları ve bu soruları kullanarak kamu kurumlarına atandıkları belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün Kpss'de yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturma neticesinde; 2009 ve 2010 KPSS sorularını sınav öncesi ele geçirerek örgüt üyelerine dağıtan 2 kişi ve bu soruları alarak girdikleri sınavlardan elde ettikleri puanlarla kamu kurumlarına atandıkları tespit edilen 9 kişi olmak üzere toplam 11 şüphelinin, Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara KPSS Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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