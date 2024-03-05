KPSS'de Usulsüzlük Yapan 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün Kpss'de yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturma neticesinde; 2009 ve 2010 KPSS sorularını sınav öncesi ele geçirerek örgüt üyelerine dağıtan 2 kişi ve bu soruları alarak girdikleri sınavlardan elde ettikleri puanlarla kamu kurumlarına atandıkları tespit edilen 9 kişi olmak üzere toplam 11 şüphelinin, Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA