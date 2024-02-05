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Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

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Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan tek katlı müstakil evin aşhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda aşhane kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Kulu ilçesinde tek katlı müstakil bir evin aşhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kulu ilçesi Yeni Mahallesi 138614 Sokakta bulunan müstakil evin aşhanesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet T.'ye ait müstakil evin kiler olarak kullanılan aşhanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından odada bulunan 2 adet mutfak tüpü ve 1 adet piknik tüpü zarar görmeden dışarıya çıkarıldı. Yangın itfaiyenin uğraşları sonucunda bitişiğindeki eve sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası aşhanesi kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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