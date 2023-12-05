Konya'da Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Konya'nın Karapınar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Karapınar- Ereğli yolu 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.S. idaresindeki 35 HAY 715 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 40 yaşındaki Mustafa Tuzcuoğlu'na çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Tuzcuoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Tuzcuoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA