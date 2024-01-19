Konya'da Şüpheli Şahsın Elinden 1 Kilo 570 Gram Eroin Çıktı

Konya'da polisin şüphe üzerine durdurduğu şahsın elindeki bez çantadan 1 kilo 570 gram eroin çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda narkotik ekipleri, Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Şahsın elinde bulunan bez çantada satışa hazır 153 parça halinde 1 kilo 570 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu satmak ve nakletmek' suçlarından adliyeye sevk edildi. - KONYA