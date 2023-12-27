Konya'da silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde evinde silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Müftü Mahallesi Ali Muslu Caddesi'ndeki üç katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Kocamaz (61) ve eşinin yaşadığı eve ateşli silah yaralanması ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, bir tabancadan çıkan kurşunun hedefi olan ve sağ baldırından vurulduğu tespit edilen Ali Kocamaz'ın kalbinin durduğu belirlendi. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kocamaz, acil serviste uzun süre yapılan kalp masajı ve müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kocamaz'ın cansız bedeni aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kocamaz'ın kazayla kendini vurduğu değerlendirilirken, olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA