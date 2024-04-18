Konya'da Otomobil Yangını Söndürüldü

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Konya Ankara Kara yolu Kulu ilçesi ile Ömeranlı Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kara yolunda seyir halinde olan B.K. idaresindeki 34 T 1454 plakalı Ford marka otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı kenara çekerek durumu itfaiyeye bildirirken, yangını söndürmek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü. - KONYA