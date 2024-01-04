Konya'da mobilya atölyesinde işçi hayatını kaybetti

Konya'da mobilya atölyesinde pres makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Budaköz Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir fabrikanın mobilya atölyesinde çalışan Sadullah Kaya, pres makinesi ile duvar arasında sıkıştı. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılan Sadullah Kaya, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Sadullah Kaya'nın cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA