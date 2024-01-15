Konya'da Lise Öğrencisi Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde caddeden karşıya geçmeye çalışan lise öğrencisi kız, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Ereğli ilçesi Talatpaşa Mahallesi Sanayi Yolu, Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ş. idaresindeki 68 ABH 582 plakalı otomobil, okula giderken caddeden karşıya geçmekte olan Zeynep Girişgen'e (15) çarptı. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Girişgen kazada ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Zeynep Girişgen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturması başlatıldı. - KONYA