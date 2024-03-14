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Konya'da eğitim uçağı şantiye alanına düştü, iş makinesi operatörü askeri personel hayatını kaybetti

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Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağı, üs içerisindeki şantiye alanına düştü. Uçağın düştüğü şantiye alanındaki iş makinesini kullanan askeri personel hayatını kaybederken, pilot atlayarak kurtuldu ve sağlık durumu iyi.

Konya'da eğitim uçağı şantiye alanına düştü, iş makinesi operatörü askeri personel hayatını kaybetti

Pilot, atlayarak kurtuldu

KONYA - Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağı, (Türk Yıldızları Uçağı) üs içerisindeki şantiye alanına düştü. İhbar üzerine Konya Valisi Vahdettin Özkan da olay yerine gitti. Ayrıca olay yerine Emniyet, Jandarma, Sağlık, AFAD, İtfaiye ekipleri ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Uçağın düştüğü şantiye alanındaki iş makinesini kullanan askeri personelin şehit olduğu, uçağın pilotunun atladığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pilot Konya Havacılık Acil Durum Kaza 3.Sayfa Haberler

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