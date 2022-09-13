Kontrol noktasında durdurulan araçtan ruhsatsız av tüfeği ve kasatura çıktı 3. Sayfa Haberleri Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan aracın bagajından çıkan 2 ruhsatsız otomatik av tüfeği ile kasaturaya el konuldu. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan aracın bagajından çıkan 2 ruhsatsız otomatik av tüfeği ile kasaturaya el konuldu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Gazipaşa ilçesi Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında şüpheli görülen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda bagaj kısmında 2 ruhsatsız otomatik av tüfeği ile tüfeklere ait 62 adet dolu kartuş ve kasatura ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü İ.K. ve yolcu olarak bulunan F.K.'ya adli işlem yapıldı. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gazipaşa Antalya Tragger 3. Sayfa Haberler

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