Komandoların meskun mahal tatbikatı nefes kesti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğünün meskun mahal tatbikatı nefes kesti.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Bölük komutanlığı meskun mahal tatbikatı için gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra senaryo gereği bir operasyon için yola çıktı.

Hedefe varan jandarma komandolar, operasyon düzenledikleri metruk adrese girerek senaryo gereği etkisiz hale getirdikleri suçluyu sağ olarak gözaltına aldı.

Suçlunun gözaltına alınmasıyla tatbikat başarıyla sonuçlandı. Jandarma komandoların tatbikatı nefes kesti. Jandarmanın sorumluluk alanlarında meydana gelebilecek her türlü terör ve silahlı asayiş olaylarına karşı etkin müdahale yöntemlerinin gösterildiği tatbikat dudak ısırttı.