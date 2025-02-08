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Kocaeli'de Spor Salonunda Silahlı Kavga: 1 Ölü

Kocaeli'de Spor Salonunda Silahlı Kavga: 1 Ölü
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Gebze'deki bir spor salonunda çıkan silahlı kavgada Velican Aras hayatını kaybetti. Olayın ardından zanlı sosyal medya üzerinden tehditkar bir paylaşımda bulundu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir spor salonunda çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından sosyal medya hesabından zanlı, "Tokat atıp video çekerseniz, kamera kayıtlarında vurulma anınızı izlersiniz böyle" paylaşımı yaptı.

Olay önceki gün Mustafapaşa Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki spor salonunda çalışan Velican Aras, tekerlekli sandalyeye bağlı şekilde hayatını sürdüren Alihan Ş. ile tartıştı. Olay yerinden ayrılıp tekrar gelen Alihan Ş., spor salonunun önünde duran Velican Aras'a ateş açtı. Ağır yaralanan Aras, sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Velican Aras yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Silahı ateşleyen Alihan Ş. ile otomobili kullanan kardeşi gözaltına alındı. Zanlı Alihan Ş. (21), cinayetin ardından sosyal medya hesabından, "Tokat atıp video çekerseniz, kamera kayıtlarında vurulma anınızı izlersiniz böyle. 21 saat geçmeden kanınız akar böyle" paylaşımında bulundu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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