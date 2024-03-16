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Kocaeli'de gemi vinçlere çarptı, yaralanan olmadı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki bir gemi, limana yanaşma manevrası sırasında vinçlere çarptı. Kazada yaralanan olmadığı ve çevre kirliliği oluşmadığı belirlendi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, geminin kıyıda bulunan vinçlere çarparak devirdiği kazayla ilgili, "Limana yanaşma manevrası yapan yabancı bandıralı bir geminin vinçlere çarpması sonucunda kaza meydana gelmiş olup, yapılan ilk tespitlerde yaralanan olmadığı ve çevre kirliliğinin oluşmadığı belirlenmiştir" dedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki gemi duramayınca Evyapport limanı üzerindeki 3 vince çarptı. Vinçler domino etkisi gibi sırayla, büyük gürültüyle devrildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralanın olup olmadığını öğrenmek için bölgede inceleme yaptı. Ayrıca termal ve güvenlik kamerasından da kontroller yapıldı. Dehşet anları kameralara yansırken yaralanan kimsenin olmaması yüreklere su serpti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Kocaeli'de limana yanaşma manevrası yapan yabancı bandıralı bir geminin vinçlere çarpması sonucunda kaza meydana gelmiş olup yapılan ilk tespitlerde yaralanan olmadığı ve çevre kirliliğinin oluşmadığı belirlenmiştir. Geçmiş olsun." - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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