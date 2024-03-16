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Kocaeli'de Gemi Limandaki Vinçlere Çarptı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki bir gemi, Evyapport limanında bulunan vinçlere çarptı. Vinçlerin devrilme anları kameralar tarafından kaydedildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Evyapport limanında gemi kıyıda bulunan vinçlere çarptı. Devasa vinçler, limanın üzerine devrildi, dehşet anları kameralar tarafından görüntülendi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki gemi duramayınca Evyapport limanı üzerindeki 3 vince çarptı. Vinçler domino etkisi gibi sırayla, büyük gürültüyle devrildi. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralanın olup olmadığını öğrenmek için bölgede inceleme yaptı. Ayrıca termal ve güvenlik kamerasından da kontroller yapıldı. Kaza anında çevrede çalışanların ve vinçlerde operatörlerin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Dehşet anları anbean çalışanların telefon kamerasına yansıdı. Geminin duramayıp vinçleri devirmesi ve çalışanların korku ile bağırmaları anbean kameraya yansıdı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Körfez Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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