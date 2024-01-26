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Kocaeli'de 900 Bin TL Değerinde Malzeme Çalındı, 3 Şüpheli Yakalandı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir iş yerinden 900 bin TL değerinde malzeme çalındı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli yakalandı ve çalınan malzemeler işletme sahibine teslim edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan iş yerinde 900 bin TL'lik malzeme çalan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 23 Ocak tarihinde Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan işyerinden piyasa değeri yaklaşık 900 bin TL olan malzemeler çalındı. İş yeri sahibinin yaptığı şikayet sonrasında polis ekipleri harekete geçti. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda olayı M.A.Ç., K.G., E.Ö. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Bugün yapılan çalışma neticesinde 3 şüpheli yakalandı, ifadeleri sonrasında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca çalınan malzemeler işletme sahibine teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Körfez Yargı Güvenlik Ceza Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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