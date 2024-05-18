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Kırklareli'nde özel harekat destekli narko alan denetimi yapıldı

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Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şubesi tarafından gerçekleştirilen özel harekat destekli narko alan denetiminde uyuşturucu ve kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde özel harekat destekli narko alan denetimi yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şubesi, Trafik Tescil ve Denetleme ekiplerince Narvas ve Narko alan uygulaması yapıldı. Özel harekat destekli gerçekleşen uygulamada Yayla Mahallesi'nde 7 noktada 239 kişi sorguladı. İş yerleri ile araçlarında kontrol edildiği denetimde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2, aranması olan 5 şüpheli yakalandı.

Gerçekleşen denetimde uyuşturucu ve kaçak göçmen yakalandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Narkotik Göçmen Narkotik Suçlar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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