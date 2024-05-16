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Kırklareli'nde kaçak göçmenlere organizatörlük iddiasıyla tutuklanan 2 şüpheliye 12'şer yıl hapis istendi

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Kırklareli'nde kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla tutuklanan İ.B. ile Ö.G. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, sanıkların yasadışı yollarla Bulgaristan sınırını geçemeyen 12 kaçak göçmeni İstanbul'a götürmeye çalışırken yakalandığı belirtildi. Sanıklara 12'şer yıl hapis cezası istendi.

Kırklareli'nde kaçak göçmenlere organizatörlük iddiasıyla tutuklanan 2 şüpheliye 12'şer yıl hapis istendi

Kırklareli'nde kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla tutuklanan İ.B. ile Ö.G. hakkında iddianame hazırladı.

Hazırlanan iddianamede yasadışı yollarla Bulgaristan sınırını geçemeyen 12 kaçak göçmeni sanık Ö.G'nin, yönetimindeki panelvan araçla İstanbul'a götürmeye çalışırken sanık İ.B. ile jandarma ekiplerince yakalandığı yer alıyor.

Jandarma kontrol noktaları öncesinde düzensiz göçmenleri indirip, kontrol noktalarını geçtikten sonra yeniden araca aldığı ve köy yollarından kaçak göçmenlerin İstanbul'a ulaşmaya çalıştığı yer verilen iddianamede sanıklara 12'şer yıl hapis istendi.

Hazırlanan iddianame Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bulgaristan Kırklareli İstanbul Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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