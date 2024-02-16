Kırklareli'de Kesinleşmiş Hapis Cezası ile Aranan Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'de jandarma ekiplerince kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesi Çakıllı beldesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri S.A.'yı durdurdu. Yapılan incelemeler sonucunda ekipler, S.A.'nın 5 yıl kesinleşmiş cezası ile "kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan aranması olduğunu tespit etti.

Yakalanan S.A., işlemlerinin ardından Vize Kapalı İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRKLARELİ