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Kırklareli'de Çakar Kullanan Kamyonet Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

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Kırklareli'de jandarma ekipleri, Eriklice köyünde çakar lamba kullanan bir kamyoneti tespit etti. Kamyoneti durduran ekipler, sürücüye cezai işlem uygulayarak çakar lambayı söktürdü.

Kırklareli'de jandarma ekipleri çakar kullanan kamyonet sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Eriklice köyünde çakar lamba kullanan kamyoneti tespit etti. Kamyoneti durduran ekipler, sürücüye cezai işlem uygularken, çakar lamba söktürüldü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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