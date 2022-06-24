Kırklareli'de 25 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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Kırklareli'de 25 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kırklareli'de 25 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'de yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 25 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'de yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 25 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezi, Kofçaz ve Pınarhisar ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, çalışma başlattı. Bölgelerde yapılan çalışmalarda 25 kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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