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Kırıkkale'de Tırın Arkadan Çarptığı Otomobilde Yaralılar

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Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında tırın arkadan çarptığı otomobildeki sürücü ve yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de tırın arkadan çarptığı otomobildeki sürücü ve yolcu yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolu Yahşihan Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 42 M 4475 plakalı Man marka tır, N.Y. yönetimindeki 06 D 3337 plakalı Mercedes marka otomobile arkadan çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü N.Y. ile yanında bulunan A.Y., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen LPG'li otomobilin yanma ve patlama riskine karşı itfaiye ekiplerince tedbir alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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