KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Kiralık ev vaadiyle evlenecek çiftleri dolandırdılar

Aynı evi gösterip, paralarını aldılar

Ev dizmeyi hayal ederken dolandırıcı emlakçının ağına düştüler

Evlilik arifesindeki gençler kiralık ev ararken dolandırıldılar

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, eve kiralamak isteyen evlilik arifesindeki çiftlere aynı evi gösterip, onlardan komisyon, kaparo ve bir kira da peşin alıp dolandıran biri kadın 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Parayı aldıktan sonra tadilat gerekçesiyle evi göstermeyen ikisi kardeş, 3 kişi emniyetteki ardından adliyeye sevk edildi.

Olay Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde farklı tarihlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nişanlılarıyla birlikte ev kiralamak isteyen Beytullah Buğra ile Hasan Çelikten internet sitesinden ev buldu. Daha sonra emlakçı Ozan Osman K, ile tanışıp irtibata geçtikten sonra, emlakçı çiftlere farklı zamanlarda aynı evi gösterdi. Daireyi beğenen Buğra çifti 12 bin TL, Çelikten çifti ise 12 bin 750 TL karşılığında kontrat imzalayarak anlaştı. Anlaşmanın ardından Ozan Osman K, komisyon, 2 kaparo ve bir kira bedelinin kardeşi Ulaş K'nin hesabına atılmasını istedi. Parayı Ulaş K.'nın hesabına atan çiftler düğünlerine az bir zaman kala eve taşınmak istese de emlakçı tarafından tadilat ve diğer türlü bahanelerle oyalandılar.

Nişanlısıyla eve bakmaya gelen Beytullah Buğra, Hasan Çelikten ve nişanlısının emlakçıyla tartıştığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polislerin yanında iki çiftede mağduriyetlerini gidereceğine ve hesaplarına 5 bin TL mağduriyet parası ekleyip göndereceğine dair söz verdi. Daha sonra çiftler emlakçıya ulaşamadığı için savcılığa giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan evlerin sahibi Hülya Ç, ve kardeş olan Ulaş K, ile Ozan Osman K'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından evlerin sahibi olan Hülya Ç, ile haklarında 10 ayrı dolandırıcılık şikayet dosyayı olan kardeşler adliyeye sevk edildi.

"Yakın zamanda düğünümüz var evsiz açıkta kaldık"

Emlakçı tarafından 12 bin 750 TL dolandırılan ve düğün arifesinde büyük mağduriyet yaşadıklarını anlatan Beytullah Buğra, "Başımıza kötü bir olay geldi. Biz yeni evlenmek üzereyiz. Nişanlımla beraber ilanlardan daire bakıyorduk. Daireyi bulduğumuzda bir emlakçıyla görüştük. Emlakçıyla haberleştik yolda farklı bir kişinin daireyi göstereceğini söyledi. Daireyi göstermek için Ozan Keskin bizi dolandıran adam daireye getirip bizi gezdirdi. O arda daireye bakmaya farklı kişilerde gelmişti. Daireyi gezdikten sonra tutulmasın diye sözleşmeyi yaparken ev sahibiyle görüştürmedi. Ben hallediyorum her şeyi bütün yetkilerim var dedi. Emlakçı ben sizi ev sahibine daha sonra göstereceğim diye oyaladı ama göstermedi. Sözleşmeyi yaptıktan sonra kardeşi Ulaş K'nin hesabına bütün parayı gönderdik. Şubat ayından beri bizi oyaladı. Yakın zamanda da düğünümüz var evsiz açıkta kaldık. Çeşitli sebeplerle bizi oyaladı ve en son artık paramızı istediğimizde de burada münakaşa yaşadık polislerde geldi. Paramızı göndereceğini söyledi. Sizi mağdur etmeyeceğim dedi. Ondan sonra da piyasadan kayboldu. Aldığımız bilgilere göre de intihar etmiş şuan hastanedeymiş" şeklinde konuştu.

"Kira kontratında yer alan ev sahibi bilgileri yanlış"

Emlakçılardan şikayetçi olan Buğra, "Biz gerekli mercilere başvuruyu yaptık. Savcılıktan soruşturmayı başlattık. Karakolda ifademizi de verdik. Bizden iki depozito bir kira birde emlakçı komisyonu olmak üzere 12 bin 750 TL aldı. Cumartesi günü buraya geldiğimizde başka bir çiftin işlemlerinde de sıkıntı olduğunu gördük. Bizim kira kontratında ki ev sahipleri adı altındaki kişilerin bilgileri tamamen yalan yanlış bilgilerle doldurulmuştu. Onların haberi büyük bir ihtimalle yok çünkü öyle kişiler yok. Benim inandığıma göre TC kimlik numaraları bile yanlış. Bütün belgeleri kopyalarıyla karakola savcılığa ilettik" diyerek tepki gösterdi.

"Kaşeli ve imzalı şekilde sözleşme yaptılar."

Dolandırılan diğer mağdur Hasan Çelikten "İnternet sitesinden bir tane ev bulduk. Sonra emlakçıyı aradık. Emlakçı başka bir emlakçıya yönlendirdi. O emlakçı burada bulunan 7. Kat 42 numaralı daireye getirdi. Biz daireyi görüp beğendik ve anlaşmak istediğimizi söyledik. Nişanlım emlakçı ile birlikte ofisine geçti. Kaşeli ve imzalı şekilde sözleşme yaptılar. Sözleşmeyi yaptıktan sonra anahtarı vermedi bize. Söyleşmeyi yaptıktan sonra bizden iki kira bir depozito istedi. İki kira bir depozito bedeli toplam 12 bin lira hesabına aktardık. Hesapta kendi hesabı değil şahısın adı Ozan Osman Keskin kardeşi Ulaş Keskin adına cumartesi günü 12 bin TL EFT gönderdim. EFT'yi bu gün gönderdikten sonra anahtarı bugün vereceğim, yarın vereceğim, tadilat var diye diye bizi iki hafta boyunca oyaladı. O iki hafta boyunca biz de ev bakmadık. Mayıs ayında da düğünümüz var çok mağdur durumdayız. Ev arıyoruz hala. Geçen hafta cumartesi günü buraya geldik evin durumunu görmeye. Bize evi su bastığını söyledi fakat evi kesinlikle göstermedi. Beşinci katta hülya denen bir şahıs var. O şahısın yanına çıktığımızda ev sahibi benim akrabam Almanya'da şuan kesinlikle evi kiralamak istemiyor şeklinde konuştu. Buna istinaden bizde o zaman bizim gönderdiğimiz parayı bize gönder dedik. Onu da pazartesi mağduriyet parasıyla birlikte ben sizin hesabınıza göndereceğim dedi. Biz göndermeyeceğini anladık zaten. Anladığımız için polisi aradık polis geldi." İfadelerini kullandı.

"Sürekli savcılığa gidiyormuş takipsizlik kararı çıkıyormuş."

Savcılıkta bununla ilgili birçok geçmişinin olduğunu dile getiren Hasan Çelikten "Ozan'da polislerin önünde parayı göndereceğine dair tekrar söz verdi ama göndermedi. Ondan sonra pazartesi atacaktı parayı atmadı. Salı oldu Çarşamba oldu atmadı. Kendisine de ulaşamıyoruz şuan bütün telefonları kapalı. Bugün savcılığa gidip gerekli mercilere şikayette bulunduk. Oradan karakola geçip ifademizi verdik. Şuan bu parayı almamızın hiçbir imkanı yokmuş gibi gözüküyor. Bu şahıs bir yıldır dolandırıcılık yapıyormuş. Sürekli savcılığa gidiyormuş takipsizlik kararı çıkıyormuş. Ben bu cesareti nereden bulduğunu da anlayamıyorum. Kendi kaşesi imzası her şeyi burada" dedi.