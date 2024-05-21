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Kilis'te Yapılan Operasyonlarda Yüzlerce Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Kilis'te son bir haftada yapılan 12 ayrı operasyonda yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirilirken 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar da ele geçirildi.

Kilis'te son bir haftada yapılan 12 ayrı operasyonda yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirilirken 13 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik 12 adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda, bin 280 adet captagon, 182 adet sentetik ecza hap, 2 gram metamfetamin, 2,35 gram esrar, 11,96 gram kimyasal toz madde, 23 kök kenevir, 140,67 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 adet klişe ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Kilis Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti kullanıma karşı kararlı mücadelesini sürdüreceğini belirterek, vatandaşların şüpheli durumlarını bildirmelerini ve bu mücadeleye destek olmalarını istedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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