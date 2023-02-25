Kazada hayatını kaybeden yaşlı kadın defnedildi 3. Sayfa Haberleri Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 81 yaşındaki kadın son yolculuğuna uğurlandı. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 81 yaşındaki kadın son yolculuğuna uğurlandı. Ormanköy Mahallesi mevkiinde dün meydana gelen kazada, A.O. idaresindeki otomobil, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü A.O., ablası ve annesi Ayten Oğrul yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayten Oğrul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında Oğrul'un cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Oğrul, Gazi Süleyman Paşa Cami'de kılınan namazın ardından İnönü Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sakarya Akyazı 3. Sayfa Haberler

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