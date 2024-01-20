Üye Girişi
Haberler

Kaza yapan motosikletli 130 metre sürüklendi

Güncelleme:
Abone Ol

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kaza sonucu devrilen motosikletin sürücüsü yaklaşık 130 metre sürüklendi. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

- Kaza yapan motosikletli 130 metre sürüklendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da devrilen motosikletlinin yaklaşık 130 metre sürüklendiği kaza kameraya yansıdı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Zafer Mahallesi OSB Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çorlu 1 OSB'den hastane istikametine seyreden Ekrem K. idaresindeki 34 TT 0559 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaklaşık 130 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Ekrem K. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Çorlu OSB Motosiklet Güvenlik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? ADANA DEMİRSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Adana Demirspor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? PENDİKSPOR – BEŞİKTAŞ CANLI: Pendikspor – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Pendikspor Beşiktaş canlı yayın linki! Adana Demirspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adana Demirspor - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Pendikspor - Beşiktaş maç kadrosu! Pendikspor - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Pendikspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir? Kocaelispor - Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kocaelispor - Eyüpspor maçı nereden izlenir? Beşiktaş - Tofaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Tofaş Basket maçı! Arda Güler Almeria maçında oynayacak mı? Arda Güler kadroda var mı, oynuyor mu? Köln - Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta? Köln - Dortmund maçı nereden izlenir? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 15 tatil ayın kaçında, hangi gün bitiyor? Sömestr tatili ne zaman sona eriyor? 15 tatil uzatıldı mı? Yarıyıl tatili bir ay mı oldu, kaç gün oldu? Sömestr tatili 15 gün mü, 30 gün mü? BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Ocak: Bu hafta BİM'de neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 20 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? AK Parti Zeytinburnu belediye başkan adayı kimdir? AK Parti Zeytinburnu adayı açıklandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title