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Kayseri'de Terör Örgütü Şüphelisi 9 Kişi Yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda terör örgütü şüphelisi 9 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 17-14 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, DHKP-C terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 2 şahıs olmak üzere toplamda 9 şahıs hakkında yasal işlemler yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada; "Terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli

tüm tedbirler alınmaktadır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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