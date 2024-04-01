Kayseri'de Polis Operasyonu: 13 Şahıs Tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 13 şahıs tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24-31 Mart tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Çalışmalarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 adet tabanca, 6 adet fişek, 1 adet hassas terazi ele geçirilirken; 11 olay kapsamında 30 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 13 şahıs da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ