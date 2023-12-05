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Kayseri'de polis ekipleri tarafından 473 bilgilendirme faaliyeti yapıldı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlü ekipleri, Kasım ayında 473 bilgilendirme faaliyetinde bulundu. Bu faaliyetler kapsamında binlerce vatandaşa genel güvenlik, asayiş ve diğer konular hakkında bilgilendirme materyalleri dağıtıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından Kasım ayında 473 bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlü ekipleri; 1-30 Kasım tarihleri arasında 473 bilgilendirme faaliyetinde bulundu. 3 kez Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı (SAHT) yapan ekipler, 4 sosyal etkinlik faaliyeti düzenledi. Bu çalışmalarda; 2 bin 748 vatandaşa ulaşılırken, genel güvenlik ve asayiş, hırsızlık, dolandırıcılık, Kadın Acil Destek (KADES) konuları ile ilgili bin 805 adet broşür, afiş ve sticker bilgilendirme ve bilinçlendirme materyali dağıtıldı.

Öte yandan, 'Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi' çerçevesinde engelli ihtiyaç sahiplerine 150 adet akülü engelli aracı dağıtımı yapılırken, 'İpeksi Dokunuş' ile 'Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller' projesi çerçevesinde 1 sporcu Bosna Hersek'te düzenlenen Balkanlar Taekwondo Şampiyonası'nda 3'üncülük derecesi aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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