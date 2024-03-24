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Kayseri'de mezarlık içinde 4 aylık cenin bulundu

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Kayseri'nin Talas ilçesinde mezarlık içerisinde 4 aylık olduğu tahmin edilen cenin bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Harman Mahallesi'nde bulunan Cemil Baba Mezarlığı'nda meydana gelen olayda; cenini fark eden görevli durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 aylık olduğu tahmin edilen cenin incelenmek üzere adli tıp kurumuna götürüldü.

Ceninin mezarlığın içerisine gömüldükten sonra hayvanlar tarafından ortaya çıkarıldığı belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adli Tıp Kayseri Talas İnsan Hakları 3.Sayfa Güncel Haberler

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