Kayseri'de mezarlık içinde 4 aylık cenin bulundu

Kayseri'nin Talas ilçesinde mezarlık içerisinde 4 aylık olduğu tahmin edilen cenin bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Harman Mahallesi'nde bulunan Cemil Baba Mezarlığı'nda meydana gelen olayda; cenini fark eden görevli durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 aylık olduğu tahmin edilen cenin incelenmek üzere adli tıp kurumuna götürüldü.

Ceninin mezarlığın içerisine gömüldükten sonra hayvanlar tarafından ortaya çıkarıldığı belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ