Kayseri'de kavga sonucu bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana gelen olayda İ.Y. ile kardeşi Ö.Y., H.E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesinin ardından H.E. bıçaklanarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı H.E., olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ